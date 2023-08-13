В Кюрдамире столкнулись автомобили

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня днем на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящей через село Гарабуджаг района.

Столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes" и грузовик. В результате 2 человека госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с различными травмами.

В Следственном отделе Главного управления Государственной дорожной полиции проводится расследование по данному факту.