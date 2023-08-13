https://news.day.az/society/1589115.html В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие
В Кюрдамире столкнулись автомобили - есть пострадавшие
В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня днем на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящей через село Гарабуджаг района.
Столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes" и грузовик. В результате 2 человека госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с различными травмами.
В Следственном отделе Главного управления Государственной дорожной полиции проводится расследование по данному факту.
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