https://news.day.az/society/1589121.html В Гахе машина врезалась в дерево
В Гахе машина врезалась в дерево
В Гахе автомобиль врезался в дерево, пострадали мужчина и его дети.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице С.Вургуна в городе Гах.
Водитель автомобиля марки "BMW" Парвин Мехтиев не справился с управлением, в результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.
В результате инцидента водитель автомобиля и три его дочери - Банучичек Мехтиева (2012 г.р.), Асманур Мехтиева (2014 г.р.), Сельжан Мехтиева (2016 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу (ЦРБ).
По факту проводится расследование.
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