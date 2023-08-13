В Гахе машина врезалась в дерево

В Гахе автомобиль врезался в дерево, пострадали мужчина и его дети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице С.Вургуна в городе Гах.

Водитель автомобиля марки "BMW" Парвин Мехтиев не справился с управлением, в результате машина врезалась в дерево на обочине дороги.

В результате инцидента водитель автомобиля и три его дочери - Банучичек Мехтиева (2012 г.р.), Асманур Мехтиева (2014 г.р.), Сельжан Мехтиева (2016 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу (ЦРБ).

По факту проводится расследование.