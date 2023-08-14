https://news.day.az/society/1589136.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Губинском районе произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в понедельник в 00:08 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км. Подземные толчки не ощущались.
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