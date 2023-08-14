В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в понедельник в 00:08 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км. Подземные толчки не ощущались.