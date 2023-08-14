Когда отступит жаркая и душная погода?

По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, по состоянию на 09:00 14 августа на территории Азербайджана сохраняется жаркая и душная погода, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, 13 августа максимальная температура в Азербайджане была зафиксирована в Джульфе Нахчыванской АР (до 43° тепла). В низменных районах максимальная температура зафиксирована в Гаджигабуле (до 42° тепла). В Гянджа-Газахской зоне самая высокая температура зафиксирована в Агстафе (до 40° тепла). В горных районах температура составила до 33° тепла. В Баку и на Абшеронском полуострове температура была на 6° выше климатической нормы.

Ожидается, что влияние теплых воздушных масс будет постепенно уменьшаться, а жаркая и душная погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до 17 августа.