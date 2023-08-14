Открыт прием на вакантные плановые места в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет о выборе специальности на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана (с 14 по 20 августа 2023 года) на 2023/2024 учебный год .

Как сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ, прием на вакантные места осуществляется по конкурсу на основе баллов, набранных при первой или второй попытке вступительного экзамена, проведенного 19 февраля и 11 июня 2023 года (условия конкурса). К выбору специальности по результатам первой или второй попытки вступительного экзамена в магистратуру допускаются бакалавры, соответствующие установленным минимальным требованиям и имеющие право на участие в выборе специальности.

Для участия в конкурсе на вакантные места бакалавры должны до 23:59 20 августа отметить и утвердить коды выбранных ими специализаций в "Электронном заявлении на выбор специализации бакалавра" на соответствующей странице сайта ГЭЦ.

Список специализаций с вакантными плановыми местами опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".