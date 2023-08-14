Могут ли быть прекращены некоторые виды работ во время жаркой погоды?

В течение нескольких дней на территории Азербайджана наблюдается жаркая погода. В стране есть немало людей, которым приходится работать на открытом воздухе, под солнцем, что при наблюдаемых погодных условиях может привести к солнечному удару.

Как сообщает в понедельник Day.Az, служба Государственной инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщает, что при температуре воздуха свыше 41 градуса одной из основных обязанностей работодателя является принятие необходимых мер по охране жизни и здоровья работников в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 233 Трудового кодекса Азербайджанской Республики все виды работ должны быть прекращены на открытом воздухе, в закрытых помещениях, и других рабочих местах без охлаждающих устройств при температуре воздуха более 41 градуса.

Работникам должны быть предоставлены перерывы в работе, количество и продолжительность которых должны быть определены на основании совместного решения работодателя и профорганизации.

Согласно трудовому кодексу, эти перерывы включаются в рабочее время, заработная плата при этом выплачивается согласно тарифному окладу работников. Оплата времени простоя при прекращении работы производится в размере не менее двух третей тарифного оклада.

В тех случаях, когда позволяют условия труда, режим работы можно скорректировать, остановив работу в жаркое время суток (сделав длительный перерыв) и разделив рабочий день на две (и более) части.