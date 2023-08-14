https://news.day.az/society/1589246.html Открыт дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск
Открыт дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.
Было отмечено, что в конкурсе могут принять участие абитуриенты, участвовавшие в экзамене по III группе специальностей, но не прошедшие конкурс, набрав не менее 300 баллов.
"Желающие принять участие в конкурсе, должны обратиться в Главное управление внутренних войск МВД Азербайджана (город Баку, Бинагадинский район, улица Г.Мусабейова, 4) с 14 по 15 августа", - говорится в сообщении.
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