Открыт дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

Было отмечено, что в конкурсе могут принять участие абитуриенты, участвовавшие в экзамене по III группе специальностей, но не прошедшие конкурс, набрав не менее 300 баллов.

"Желающие принять участие в конкурсе, должны обратиться в Главное управление внутренних войск МВД Азербайджана (город Баку, Бинагадинский район, улица Г.Мусабейова, 4) с 14 по 15 августа", - говорится в сообщении.