В Баку начался пожар на открытой местности

В поселке Говсан Сураханинского района города Баку начался пожар на открытой местности около моря.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что на данную территорию были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.