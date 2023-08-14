https://news.day.az/society/1589371.html В Баку начался пожар на открытой местности
В Баку начался пожар на открытой местности
В поселке Говсан Сураханинского района города Баку начался пожар на открытой местности около моря.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что на данную территорию были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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