Пожар в Габале

В Габалинском районе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа вспыхнул пожар.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В связи с инцидентом на место незамедлительно были привлечены силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия. Дополнительная информация будет предоставлена.