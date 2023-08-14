https://news.day.az/society/1589390.html Пожар в Габале
Пожар в Габале
В Габалинском районе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа вспыхнул пожар.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В связи с инцидентом на место незамедлительно были привлечены силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы.
В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия. Дополнительная информация будет предоставлена.
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