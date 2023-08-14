Последние данные о распространении коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последнюю неделю (07.08.2023 - 13.08.2023) выявлено 8 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились, 2 - скончались, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики.

За последнюю неделю в Азербайджане выявлены в целом 832 044 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 738 человек вылечились, 10 295 - скончались, число активных больных составляет 11.

За последнюю неделю в стране проведены 2 028 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 665 921.