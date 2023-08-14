В Азербайджане увеличено количество медуслуг в рамках ОМС

В Азербайджане увеличено количество медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Так, в пакет услуг обязательного медицинского страхования, утвержденный Кабинетом министров, добавлены 794 новых медицинских услуги. В результате количество медицинских услуг в пакете услуг было увеличено до 3 344.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, увеличивается число специализированных амбулаторных, лабораторных, инвазивных радиологических и стационарных медицинских услуг. Новые услуги также включают в себя операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

Количество годовых лимитов на операции по пересадке печени, почек и костного мозга определено в 100, 150 и 20 соответственно. Во время этих операций по трансплантации и после трансплантации лекарственное обеспечение реципиента (лица, которому пересаживается донорский материал) также обеспечивается пакетом услуг. Отметим, что подготовка донора к операции и сама операция входят в тариф медицинского обслуживания.

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