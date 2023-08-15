В Сураханском и Низаминском районах Баку в доме обнаружены трупы

В Баку в квартире нашли труп.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства "112"" поступила информация о том, что в Сураханском районе города Баку один человек находится дома в беспомощном состоянии за закрытой дверью.

"В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС. В результате проведенных мероприятий тело 1 человека было передано по назначению", - отмечается в сообщении.

Также на горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в Низаминском районе города Баку один человек находится в бессознательном состоянии за закрытой дверью в квартире.

В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

В результате проведенных мероприятий тело одного человека также было передано по назначению.