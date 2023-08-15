Жуткое ДТП с участием Porshe в Баку, известному блогеру ампутировали руку

В Наримановском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Гейдара Алиева.

Так, автомобиль марки Porshe, потеряв управление, врезался в грузовик. Легковой автомобиль пришел в негодность.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля известный блогер Ниджат Шакирлив (nikosayagi) получил тяжелые травмы.

На место привлечены сотрудники дорожной полиции.

Сообщается о смертельном исходе одного из пассажиров легкового автомобиля.

ХХХ

Около 01:08 в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории Наримановского района, бригады были немедленно привлечены к месту происшествия.

Об этом передает АПА со ссылкой на сообщение TƏBİB. Пострадавший в результате инцидента Шакирли Ниджат (29 лет) с диагнозом ампутация локтя правой верхней конечности, Рустамов Фахри (23 года) с диагнозом колото-резаная рана правой руки были эвакуированы в подведомственные медицинские учреждения TƏBİB.