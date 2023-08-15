В Баку водитель сбил переходившего дорогу полицейского

В Наримановском районе Баку произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на проспекте Гейдара Алиева.

Так, водитель автомобиля марки "Toyota", потерявший управление, сначала сбил переходившего дорогу сотрудника полиции. Затем он врезался в автомобиль дорожной полиции.

В результате инцидента полицейский получил травмы и был доставлен в больницу.

Автомобиль дорожной полиции также получил повреждения.

Детали инцидента расследуются.