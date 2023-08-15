В Абшеронском районе обнаружены боеприпасы

На горячую линию министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе села Фатмаи Абшеронского района.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в МЧС Азербайджана.

В связи с информацией к месту происшествия была незамедлительно привлечена оперативная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы представляют собой девять 108-мм снарядов ДШК, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.