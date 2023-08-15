https://news.day.az/society/1589530.html Пожар в Габале потушили
Пожар в Габале потушили
Локализован пожар в Габалинском районе, вспыхнувший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
В тушении пожара были задействованы соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы, вертолет авиационного отряда, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.
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