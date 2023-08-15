Пожар в Габале потушили

Локализован пожар в Габалинском районе, вспыхнувший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

В тушении пожара были задействованы соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной противопожарной службы, вертолет авиационного отряда, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.