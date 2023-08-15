https://news.day.az/society/1589541.html В МЧС отчитались о работе за сутки
В МЧС отчитались о работе за сутки
За минувшие сутки было совершено 86 выездов на тушение пожаров, спасены 8 человек.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основе поступивших звонков на горячую телефонную линию "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 86 выездам на тушение пожаров и 12 случаям нахождения людей в беспомощной ситуации.
В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
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