В МЧС отчитались о работе за сутки

За минувшие сутки было совершено 86 выездов на тушение пожаров, спасены 8 человек.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на основе поступивших звонков на горячую телефонную линию "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 86 выездам на тушение пожаров и 12 случаям нахождения людей в беспомощной ситуации.

В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.