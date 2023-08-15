https://news.day.az/society/1589567.html Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана - ФОТО
Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана - ФОТО
12 августа в результате мероприятий сил береговой охраны Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в южном направлении Каспийского моря.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, в результате проведенных оперативных мероприятий на территории поселка Нариманабад Лянкяранского района были задержаны житель города Сумгайыт Алиев Эдуард Рахман оглу 1993 года рождения и житель села Годман Масаллинского района Ализаде Нураддин Ширван оглу 1992 года рождения. У них были изъяты наркотики общим весом 11 килограммов 592,44 г.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре