Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана

12 августа в результате мероприятий сил береговой охраны Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в южном направлении Каспийского моря.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, в результате проведенных оперативных мероприятий на территории поселка Нариманабад Лянкяранского района были задержаны житель города Сумгайыт Алиев Эдуард Рахман оглу 1993 года рождения и житель села Годман Масаллинского района Ализаде Нураддин Ширван оглу 1992 года рождения. У них были изъяты наркотики общим весом 11 килограммов 592,44 г.