Жара постепенно отступает

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, ночью и утром слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 35-39°.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых частях зоны Большого Кавказа ожидаются осадки, грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днем - 36-41° тепла, в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 26-31° тепла.