Еще одно доказательство бесчеловечности армян

В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, в настоящее время на территории, где обнаружено массовое захоронение, находятся сотрудники Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что в июне было обнаружено массовое захоронение на территории Шушинской тюрьмы.

Кроме того, ранее массовые захоронения были обнаружены на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.