В Гейгеле рухнуло здание

В Гейгеле обрушился подвал здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в здании, расположенном на проспекте Гейдара Алиева.

По предварительной информации, во время обрушения, когда в доме шел ремонт, под завалами остался 1 человек. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и других соответствующих структур.

В настоящее время ведутся работы по спасению человека.

Сообщается о гибели одного человека.