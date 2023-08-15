https://news.day.az/society/1589748.html В Гейгеле рухнуло здание - есть погибший
В Гейгеле рухнуло здание - есть погибший
В Гейгеле обрушился подвал здания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в здании, расположенном на проспекте Гейдара Алиева.
По предварительной информации, во время обрушения, когда в доме шел ремонт, под завалами остался 1 человек. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и других соответствующих структур.
В настоящее время ведутся работы по спасению человека.
Сообщается о гибели одного человека.
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