https://news.day.az/society/1589753.html В Гёйгёле продолжаются поиски человека, оставшегося под завалами дома - ВИДЕО
В Гёйгёле продолжаются поиски человека, оставшегося под завалами дома - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, на горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о том, что обрушился частный дом в городе Гёйгёль, и один человек остался под завалами.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией к поисково-спасательным работам были незамедлительно привлечены сотрудники Гянджинского регионального центра МЧС и Спасательной службы особого риска, соответствующее оборудование и специально обученная служебная собака.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы с использованием специальной техники и оборудования.
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