https://news.day.az/society/1589781.html Сейсмоцентр об оповещениях о землетрясении, приходивших на телефоны в Азербайджане
Сейсмоцентр об оповещениях о землетрясении, приходивших на телефоны в Азербайджане
Поступавшие на телефоны оповещения о землетрясении не имеет никакого отношения к Азербайджану.
Как передает Day.Az, об этом сказала начальник отдела информации Республиканского центра сейсмологической службы Вусала Рафиггызы.
По ее словам, землетрясение произошло на территории Туркменистана.
Отметим, что в Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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