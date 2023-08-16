Сейсмоцентр об оповещениях о землетрясении, приходивших на телефоны в Азербайджане

Поступавшие на телефоны оповещения о землетрясении не имеет никакого отношения к Азербайджану.

Как передает Day.Az, об этом сказала начальник отдела информации Республиканского центра сейсмологической службы Вусала Рафиггызы.

По ее словам, землетрясение произошло на территории Туркменистана.

Отметим, что в Туркменистане произошло землетрясение магнитудой 5,2.