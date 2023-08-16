Затруднено движение на некоторых улицах Баку
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На некоторых дорогах Баку наблюдается плотность движения транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

По информации, наибольшая плотность движения отмечается на следующих дорогах:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Бунъядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", второстепенная и главная дороги, в направлении центра;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в направлении центра;

5. Круг "20 января";

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".