В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище - ФОТО
На территории села Гаджиисмаиллы Джалилабадского района обнаружено средневековое кладбище.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Государственной службе по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики.
"Кладбище, относящееся к эпохе Средневековья, взято под контроль сотрудниками Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
На надгробиях разных размеров и форм имеются различные символы и знаки. На некоторых надгробиях есть надписи на арабском языке.
Учитывая историческую значимость данного объекта, будут приняты необходимые меры для включения данной территории в реестр недвижимых памятников истории и культуры", - говорится в сообщении.
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