В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище

На территории села Гаджиисмаиллы Джалилабадского района обнаружено средневековое кладбище.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Государственной службе по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики.

"Кладбище, относящееся к эпохе Средневековья, взято под контроль сотрудниками Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

На надгробиях разных размеров и форм имеются различные символы и знаки. На некоторых надгробиях есть надписи на арабском языке.

Учитывая историческую значимость данного объекта, будут приняты необходимые меры для включения данной территории в реестр недвижимых памятников истории и культуры", - говорится в сообщении.