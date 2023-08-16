https://news.day.az/society/1589901.html Массовое отравление в Сумгайыте
Массовое отравление в Сумгайыте
В Сумгайыте зафиксирован случай массового отравления.
Как сообщает местное бюро Day.Az, в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи с симптомами отравления поступили 13 человек.
По предварительной информации, это работники деревообрабатывающего цеха, они отравились противоблошиным препаратом.
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