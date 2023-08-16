https://news.day.az/society/1589913.html Вниманию абитуриентов - начинается выбор специальностей по всем группам
Вниманию абитуриентов - начинается выбор специальностей по всем группам
С 16 по 28 августа 2023 года в Азербайджане будет проводиться выбор специальностей по всем группам.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
При выборе специальности абитуриент может указать несколько кодов (до 15 специальностей), относящиеся к соответствующей группе. На этапе выбора специальности абитуриенту следует ввести и подтвердить коды специальностей, которым он хочет обучаться, в "Электронном заявлении абитуриента на выбор специальности" на данном сайте.
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