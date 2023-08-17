https://news.day.az/society/1590174.html Начался выбор специальностей в резидентуру
Начался выбор специальностей в резидентуру
В Азербайджане начался выбор специальностей в резидентуру.
Как сообщает в четверг Day.Az, чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты должны выбрать специальность до 23:59 22 августа на сайте.
К выбору специальности допускаются кандидаты, набравшие 50 и более баллов на экзамене по оценке знаний предметов специальности.
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