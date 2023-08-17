В Азербайджане начался выбор специальностей в резидентуру.

Как сообщает в четверг Day.Az, чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты должны выбрать специальность до 23:59 22 августа на сайте.

К выбору специальности допускаются кандидаты, набравшие 50 и более баллов на экзамене по оценке знаний предметов специальности.