https://news.day.az/society/1590181.html Стало ли прохладнее? - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Стало ли прохладнее? - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
16 августа во второй половине дня в некоторых горных районах Большого Кавказа шли дожди. Сегодня в первой половине дня на территории Азербайджана осадков не ожидается.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
"Количество выпавших осадков в Шахдаге и Халтане составило до 2 мм.
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