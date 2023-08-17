Стало ли прохладнее?

16 августа во второй половине дня в некоторых горных районах Большого Кавказа шли дожди. Сегодня в первой половине дня на территории Азербайджана осадков не ожидается.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

"Количество выпавших осадков в Шахдаге и Халтане составило до 2 мм.