Движение на одной из улиц Баку будет ограничено

Управление Государственной дорожной полиции Баку извещает автовладельцев об ограничении движения на улице академика Зарифы Алиевой в Сабаильском районе столицы.

Как сообщил Day.Az старший инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку, майор полиции Араз Аскерли, в связи с укладкой нового асфальтового покрытия на участке улицы от проспекта Азадлыг (у Дома правительства) до пересечения с проспектом Бюльбюля (в районе станции метро "Сахиль") движение по этому участку улицы будет ограничено.

"Работы по укладке асфальта продлятся до конца недели, затем тут установят новые люки. Все работы планируется завершить к понедельнику, 21 августа.

Водителям необходимо пользоваться объездом через улицу Узеира Гаджибейли - мимо перекрестка с улицей Рашида Бейбутова, прямо, мимо станции метро "Сахиль" на улицу Зарифы Алиевой и далее к кругу Азнефть.

Водителям рекомендуется учитывать это при движении и пользоваться альтернативными дорогами", - подчеркнул Араз Аскерли.