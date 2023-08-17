https://news.day.az/society/1590275.html Продолжается прием в первые классы школ - Вниманию родителей
Продолжается прием в первые классы школ - Вниманию родителей
В Азербайджане продолжается прием в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год. Прием осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана.
На сегодняшний день размещены запросы о приеме в первый класс 128 339 человек, в том числе 68 113 мальчиков и 60 226 девочек.
115 840 запросов поданы по азербайджанскому сектору обучения, 11 514 - по русскому сектору, 985 - по секторам, где обучение ведется на других языках.
Отметим, что процесс электронной регистрации приема в первый класс завершится 14 сентября.
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