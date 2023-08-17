https://news.day.az/society/1590293.html В Шамахы вспыхнул пожар
В Шамахы вспыхнул пожар
На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в горной местности вблизи поселка Медресе Шамахинского района.
Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что по вызову к месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы МЧС.
"Работы по тушению пожара ведутся в условиях сложного рельефа, в основном, вручную.
Дополнительная информация будет предоставлена", - говорится в сообщении.
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