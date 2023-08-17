В Шамахы вспыхнул пожар

На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана "112" поступила информация о пожаре в горной местности вблизи поселка Медресе Шамахинского района.

Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что по вызову к месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы МЧС.

"Работы по тушению пожара ведутся в условиях сложного рельефа, в основном, вручную.

​Дополнительная информация будет предоставлена​", - говорится в сообщении.