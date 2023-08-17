ГЭЦ Азербайджана обратится к абитуриентам в связи с выбором специальности

18 августа в 11:00 председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, в ходе трансляции на канале YouTube проинформирует абитуриентов на основе статистических данных о вопросах, на которые следует обратить внимание при выборе специальности (для I, IV и V групп специальностей).​

Об этом сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ Азербайджана.

Отметим, что уже готова брошюра "На что обращать внимание при выборе специальности". Ее можно приобрести в киоске "Абитуриент" по адресу: город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.

Напомним, что процесс выбора специальности для поступления в высшие учебные заведения будет осуществляться до 23:59 28 августа.