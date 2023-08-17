https://news.day.az/society/1590316.html Отравление в центре отдыха в Гусаре - Агентство пищевой безопасности начало проверку
Отравление в центре отдыха в Гусаре - Агентство пищевой безопасности начало проверку
Сегодня в одном из центров отдыха, расположенном в Гусарском районе, получили пищевое отравление пять человек.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана, данная ситуация изучается специалистами Агентства и сотрудниками соответствующих структур. Будет предоставлена дополнительная информация о результатах исследований.
Отметим, что распространилась информация о том, что данный случай произошел в центре отдыха "Park Qusar" на территории села Джагар Гусарского района.
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