https://news.day.az/society/1590333.html TƏBİB о состоянии отравившихся в Гусаре
TƏBİB о состоянии отравившихся в Гусаре
В связи с отравлением, произошедшим в селе Джагар Гусарского района, 5 человек (три женщины, двое мужчин) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Гусарской центральной районной больницы.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, троих - легкой степени тяжести.
Отметим, что пищевое отравление пяти человек произошло сегодня в одном из центров отдыха Гусарского района.
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