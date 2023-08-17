США передали Азербайджану еще шесть собак-саперов

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Marshall Legacy Institute (США) и Агентством Азербайджана по разминированию, Агентству были переданы еще шесть собак-саперов породы малинуа.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве.

После соответствующих процедур согласно международным стандартам в сфере разминирования (IMAS) собаки-саперы будут задействованы в операциях по разминированию, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре

Следует отметить, что собаки-саперы, переданные ведомству в феврале-апреле 2023 года, уже задействованы в операциях по разминированию на освобожденных территориях.