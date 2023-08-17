https://news.day.az/society/1590334.html США передали Азербайджану еще шесть собак-саперов
США передали Азербайджану еще шесть собак-саперов
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Marshall Legacy Institute (США) и Агентством Азербайджана по разминированию, Агентству были переданы еще шесть собак-саперов породы малинуа.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве.
После соответствующих процедур согласно международным стандартам в сфере разминирования (IMAS) собаки-саперы будут задействованы в операциях по разминированию, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре
Следует отметить, что собаки-саперы, переданные ведомству в феврале-апреле 2023 года, уже задействованы в операциях по разминированию на освобожденных территориях.
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