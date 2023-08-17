Пожар в девятиэтажном доме в Баку

В девятиэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az, в результате пожара сгорел шкаф в трехкомнатной квартире общей площадью 65 м² на 9 этаже дома. 14 жителей были эвакуированы в безопасную зону из квартир, в которых произошло задымление в результате пожара.

Квартиры были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной защиты.