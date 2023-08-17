https://news.day.az/society/1590375.html Крупное ДТП в Сумгайыте: есть пострадавшие
Крупное ДТП в Сумгайыте: есть пострадавшие
В городе Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Низами.
Так, водитель автомобиля марки "Toyota Prius", потерявший управление, допустил превышение скорости.
В результате ЖТП также был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.
Сообщается, что в инциденте есть пострадавшие.
На место были привлечены сотрудники полиции.
Детали ДТП расследуются.
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