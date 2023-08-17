Крупное ДТП в Сумгайыте: есть пострадавшие

В городе Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зафиксирована на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Низами.

Так, водитель автомобиля марки "Toyota Prius", потерявший управление, допустил превышение скорости.

В результате ЖТП также был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре.

Сообщается, что в инциденте есть пострадавшие.

На место были привлечены сотрудники полиции.

Детали ДТП расследуются.