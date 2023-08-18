https://news.day.az/society/1590406.html Авария в Агстафе есть пострадавшие
Авария в Агстафе есть пострадавшие
В Агстафинском районе (462 километр автодороги Баку-Газах) столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В результате аварии загорелся салон легкового автомобиля. Остальная часть автомобиля и другой автомобиль защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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