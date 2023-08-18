В Агстафинском районе (462 километр автодороги Баку-Газах) столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В результате аварии загорелся салон легкового автомобиля. Остальная часть автомобиля и другой автомобиль защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.