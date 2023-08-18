https://news.day.az/society/1590439.html В двух районах временно не будет газа
В двух районах временно не будет газа
Сегодня ночью в Агсуинском и Кюрдамирском районах будет временно приостановлена подача газа.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, подача газа будет приостановлена с 09:00 18 августа в связи с установкой нового коллектора на газопроводе, питаемом от измерительного узла "Агсу".
В результате будет временно приостановлено газоснабжение части Агсуинского и Кюрдамирского районов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре