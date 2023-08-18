Жара отступает

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 09:00 18 августа осадков не наблюдалось, во второй половине дня 17-го августа в Гусаре прошли кратковременные дожди.

Температура воздуха снизилась на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями и составила 31-36 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 35-40 градусов в Нахчыванской АР (в Ордубаде 40 градусов), 34-38 градусов в низменных районах, 35-38 градусов в Гянджа-Газахской зоне и до 30 градусов в горных районах.