В МЧС рассказали о деятельности за сутки

За минувшие сутки было совершено 83 выезда на тушение пожаров, спасены 13 человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основе поступивших звонков на горячую линию МЧС "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 83 выездам на тушение пожаров и 13 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.

В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей.