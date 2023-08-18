https://news.day.az/society/1590468.html В МЧС рассказали о деятельности за сутки
В МЧС рассказали о деятельности за сутки
За минувшие сутки было совершено 83 выезда на тушение пожаров, спасены 13 человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на основе поступивших звонков на горячую линию МЧС "112" соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 83 выездам на тушение пожаров и 13 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.
В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизни людей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре