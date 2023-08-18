Дожди придут на смену жаре?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будут дожди. В первой половине дня в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25 ° тепла.