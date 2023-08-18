Дорожная полиция предупредила родителей

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило родителей, доверяющих автомобили своим детям.



Как сообщили Day.Az в ГДП, в обращении к водителям говорится о том, что с применением специальных технических средств принимаются конкретные меры для своевременного выявления грубых нарушений, таких как управление автомобилем без водительских прав, а также предоставление транспортного средства лицу, не имеющему права на управление им.



Доводится до сведения владельцев автотранспортных средств и водителей, что по отношению к тем, кто склонен к подобным негативным действиям, будут приниматься строгие меры. ГДП также приглашает институты гражданского общества к сотрудничеству в этой работе.