Зачитан приговор арестованному в Иране Фариду Сафарли.

Как сообщила в пятницу Trend мать Фарида - Диляра Аскерова, судебное разбирательство завершено, передает Day.Az.

По ее словам, Фариду Сафарли вынесено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Отметим, что ранее мать Фарида Сафарли сообщила Trend, что у него были проблемы со здоровьем, он перенес операцию.

Напомним, что студент Йенского университета Германии Фарид Габиль оглу Сафарли (1997 года рождения) 20 февраля 2023 года посетил Иран, и с 4 марта от него не было никаких известий. Позже выяснилось, что он арестован в Иране.

19 июля обвинение в "шпионаже", выдвинутое против Фарида Сафарли во время судебного заседания, было заменено обвинением в "намерении осуществить шпионаж".