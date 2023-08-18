Останки около 500 человек найдены в массовых захоронениях на освобожденных территориях - темные страницы оккупации
С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены массовые захоронения с останками около 500 человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на брифинге руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.
Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа.
Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от оккупации населенных пунктах.
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