Состоялась церемония официального закрытия IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев - 100", проведенного в Нахчыване в рамках "Года Гейдара Алиева".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, объявив церемонию открытой, заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы выразила уверенность в том, что лагерь, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, оставит неизгладимый след в памяти молодежи.

Затем был показан видеообзор продолжавшегося в течение недели Летнего лагеря.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли отметил, что рад проведению лагеря в Нахчыване и ознакомлению участников с осуществляемой в Нахчыване работой по реконструкции и созиданию, а также историческими достопримечательностями этого древнего края. Подчеркнув, что благодаря исполнению утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" в ближайшие пять лет в Нахчыване будет проделана большая работа, он пригласил участников вновь приехать в Нахчыван через пять лет: "Я не прощаюсь с вами, а говорю "Добро пожаловать к нам".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике за поддержку, оказанную в организации IV Летнего лагеря. Председатель комитета сказал, что в соответствии с рекомендациями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой лагеря, ставшие уже традицией, преследуют цель интенсификации связей проживающей за рубежом азербайджанской молодежи с родиной и сохранения привязанности к своим корням, культуре, призвал молодежь к активности в диаспорской деятельности и пропаганде азербайджанских реалий.

После вручения участникам лагеря сертификатов мероприятие завершилось художественной частью.

Отметим, что IV Летний лагерь диаспорской молодежи, продолжавшийся с 12 по 18 августа, был организован Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой. Партнером лагеря являлся Фонд Гейдара Алиева, организационную поддержку оказывало полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.

В IV Летнем лагере, считающемся одним из грандиозных проектов в истории диаспоры, приняли участие более 100 молодых людей, представляющих 53 страны. В их число входили как азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, так и представители народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану. Реализация проекта в городе Нахчыван, где столетие назад родился Гейдар Алиев, представляла особое значение.