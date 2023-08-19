Какова ситуация с качеством воздуха в Баку?

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством расположенных на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского и Наримановского районов Баку, а также городов Сумгайыт и Гянджа автоматических станций, круглосуточно анализирующих состояние воздуха.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, на основе анализа данных, полученных со станций, установлено, что в течение дня в столице содержание угарного газа превысило параметры качества воздуха в 1,5 раза, оксида азота-4 - в 1,4 раза, а в Сумгайыте - оксида азота-4 - в 1,1 раза.

В качестве причин превышения содержания угарного газа, сернистого газа и оксида азота-4 называются интенсивность транспортного потока, деятельность промышленных предприятий и другие антропогенные факторы.