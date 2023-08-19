Сколько инвалидностей было оформлено с января по июль?

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана за январь-июль 2023 года назначило инвалидность 30,1 тыс. человек.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Среди них 14,7 тыс. человек получили начальную, 15,4 тыс. - повторную инвалидность. Оценка инвалидности осуществляется на основе указанных в медицинском направлении данных, которое медицинское учреждение вводит в электронную систему. После установления инвалидности социальные выплаты по инвалидности назначаются по электронной системе в проактивном порядке.

За последние 7 месяцев в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 38,1 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, 6,7 тыс. лиц были обеспечены 45,8 тыс. средств реабилитации.

Напомним, что Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за первое полугодие 2023 года назначило инвалидность 25,5 тыс. человек.