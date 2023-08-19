Некоторые лекарства подешевеют

Вступление в силу закона "О лекарственных средствах", утвержденного указом Президента Ильхама Алиева, будет способствовать как улучшению качества лекарственных средств в Азербайджане, так и регулированию цен на них.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению Рашад Махмудов.

Он отметил, что вступление в силу этого закона, который включает в себя важные и принятые на международном уровне изменения, позволит преодолеть любые трудности, связанные с регистрацией лекарств в стране, в частности, задержки в осуществлении регистрации.

"Крупные компании и заводы, работающие в международном фармацевтическом секторе, будут заинтересованы в регистрации и легализации всех лекарственных средств в стране, поскольку в Азербайджане упрощается система регистрации, что позволит регулировать цены, предотвращать неконтролируемую продажу лекарств по высоким ценам.

Лекарства, которые сегодня продаются в Азербайджане в три-четыре раза дороже, чем в соседних странах, особенно в Турции - это незарегистрированные лекарства. Когда препарат не зарегистрирован, конечно, его ввозят в страну отдельные люди или организации разными путями, и в этом случае препарат продается по завышенным ценам, чтобы избежать контроля со стороны соответствующих учреждений.

Этот закон поможет решить проблему, на которую ранее постоянно жаловались организации, облегчая процесс регистрации любого лекарственного средства, который длится обычно от 8 месяцев до 1,5 года. Мы верим, что это позволит достичь желаемого результата в будущем", - добавил Махмудов.

Отметим, что 15 августа указом Президента Ильхама Алиева были утверждены изменения в закон "О лекарственных средствах".